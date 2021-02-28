Морозная погода придет в Москву на 8 Марта

Москвичей ждет морозная погода и, возможно, снег в праздничные мартовские выходные. Прогноз погоды сделала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщило РИА «Новости».

«Относительно теплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега», — рассказала она.

В первые дни марта столбик термометра продержится на околонулевой отметке. Ночью может быть небольшой минус, а днем — плюсовые значения. Первые пять дней весеннего месяца ночная температура будет колебаться от нуля до −2, а днем показатели будут идти со знаком плюс. Однако в праздники температура и ночью, и днем будет отрицательной.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в московский регион пришла весна, но характерная для столицы и области. Это говорит о неоднородности марта: будет и похолодание в воздухе, и оттепели, и повышение температуры до +5…+10 градусов. Снег будет таять тоже очень неравномерно. Недавний пушистый снег быстро сойдет, а старые сугробы будут таять с существенно меньшей плотностью.

Перепады температуры и давления в конце зимы опасны не только для метеозависимых россиян. Перепады в пять-шесть градусов плохо сказываются даже на здоровых людях.