Мороз придет на Крещение в Москву и область

Сильный ветер и небольшой снег, местами метель ожидают Москву на следующей неделе. 12-градусный мороз будет 19 января, в православный праздник Крещения Господня.

Согласно прогнозу на сайте mos.ru, 17 января ожидается -1…-3 градуса, во вторник -1… -6 градусов, а в среду, как раз на Крещение, максимальный порог холода может составить -12 градусов.

Что же касается ближайших выходных, то ближайшей ночью ожидается -4 градуса, днем в субботу -2… -4 градуса, ветер северо-западный порывистый. В воскресенье ожидается похолодание до -7 градусов.

Ранее заведующая отделения восстановительной медицины Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская предостерегла переболевших ковидом от купаний в крещенской купели из-за ослабленного организма. Это развлечение, по ее словам, чревато спазмом легких и бронхов, которые и так сильно страдают, испытывая нагрузку при ковиде.

Отказаться от этой традиции также стоит беременным женщинам, пожилым людям и детям.