Мороз и солнце пришли в Петербург на ближайшую неделю

Минусовая температура продержится точно семь дней, а то и 10. Столбики термометров покажут -8…-10 градусов, а ночью на улице может держаться до -15…-20 градусов. Самыми холодными днями будут ближайшие выходные — 6 и 7 февраля.

Появление солнца зависит от антициклона, который будет определять погоду в Петербурге в ближайшее время.

«Неделя должна быть очень хорошей, морозной, по-настоящему зимней», — сказал Колесов

Предположительно, циклон с Ладожского озера принесет в восточные районы города пасмурную погоду. Несмотря на это, солнце все равно «покажется».