Мороз и солнце пришли в Петербург на ближайшую неделю
Морозы задержатся в Санкт-Петербурге как минимум на неделю, а на смену солнцу на востоке могут прийти осадки с Ладожского озера. Прогноз сделал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов, сообщил Piter.TV.
Минусовая температура продержится точно семь дней, а то и 10. Столбики термометров покажут -8…-10 градусов, а ночью на улице может держаться до -15…-20 градусов. Самыми холодными днями будут ближайшие выходные — 6 и 7 февраля.
Появление солнца зависит от антициклона, который будет определять погоду в Петербурге в ближайшее время.
«Неделя должна быть очень хорошей, морозной, по-настоящему зимней», — сказал Колесов
Предположительно, циклон с Ладожского озера принесет в восточные районы города пасмурную погоду. Несмотря на это, солнце все равно «покажется».