Мороз до -20 градусов придет в московский регион. А к Новому году вернется «европейская зима»

В ночь на понедельник в московском регионе ударят сильные морозы. В некоторых районах Подмосковья столбик термометра опустится до отметки -20 градусов. К Новому году придет теплый циклон с Атлантики: в столице и Московской области будет оттепель.

«Начало предстоящей недели в столичном регионе будет очень холодным. Уже с понедельника регион окажется под влиянием антициклона, наполненного арктическими воздушными массами. Погода будет облачная с прояснениями, осадков не ожидается, а температурный фон на четыре-пять градусов окажется ниже положенных по климату значений. Ближайшей ночью в Москве -12…-14, по области от -11 до -16 градусов мороза. Местами до -20», — рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам днем 28 декабря в Москве -9 градусов, а в Подмосковье -11 градусов. Со вторника погода начнет меняться. На регион начнет надвигаться циклон с запада, морозы начнут отступать.

«В среду <…> регион окажется в теплом секторе атлантического циклона. Погода будет облачная, пройдет небольшой снег. <…> Днем от нуля до -2 градусов будет в центре мегаполиса, -4…+1 покажет термометр в Московской области», — добавил синоптик.

С 31 декабря по 2 января погоду в Московской области будет определять теплая часть циклона. Жителей региона ждет «европейская зима».

«Погода будет облачная, с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, местами в виде мороси. При этом температурный фон будет в столице около нуля градусов, по области от -3 до +2 градусов», — подытожил Леус.