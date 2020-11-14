Морось и высокое атмосферное давление придут в Москву 14 ноября

Днем столбики термометра поднимутся в Москве не выше +4 градусов, а в области воздух прогреется от 0 до +5 градусов. В столице ожидается облачная погода, без сильных осадков, вечером местами пройдет морось.

«До существенных осадков сегодня дело вряд ли дойдет, но кое-где вечером не исключена морось», — отметил Тишковец.

Синоптики прогнозируют высокое атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба. Ветер подует с юго-востока, порывы будут достигать одного-шести метров в секунду.

Осень полностью вступила в свои права в столице и Московской области на неделе, которая началась 9 ноября. Метеорологи предупредили о «желтом» уровне погодной опасности. До полудня воскресенья, 15 ноября, в Подмосковье действует предупреждение о гололедице, автомобилистов призывают ездить особенно внимательно.

Предстоящая зима в России станет такой же аномально теплой, как в 2019 году. В целом морозной она не будет.