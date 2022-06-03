«Море приехало к вам». Первый в году серьезный ливень москвичи и жители области восприняли с улыбкой

Сильный дождь прошел в отдельных районах Москвы и Подмосковья утром 3 июня. Вода затопила городские улицы. Видео последствий непогоды появились в соцсетях.

Сначала ливень прошел на западе столицы, затем перекинулся на юго-восток и другие районы. Стихия обошла жителей севера, там прошел только мелкий дождь.

Неспокойно было и в Подмосковье. Городские паблики опубликовали кадры из Балашихи. Там припаркованные во дворах автомобили оказались наполовину в воде. Людям приходилось пробираться на работу по грязной воде. Настоящее ЧП засняли жители Железнодорожного. Мокро было и в Королеве.

«Дорогие королевцы, если у вас нет возможности поехать этим летом на море, не расстраивайтесь, море приехало к вам», — шутили жители улиц Сакко и Ванцетти.

Под водой оказались даже грузовики. Несмотря на это, движение на дорогах не остановилось.

Комплекс городского хозяйства дал неутешительный прогноз. Грозы, дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с сохранятся до 20:00 ожидаются грозы, дождь и сильный ветер.