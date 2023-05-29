Экология 29 мая 2023, 17:41 Мордовии одобрили субсидию на 1,2 млрд рублей для создания объекта ТКО

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Мощность обработки составит 180 тысяч тонн в год

Субсидию в виде финансового обеспечения выплаты капитального гранта по концессионному соглашению одобрили Мордовии в размере 1,2 млрд рублей, средства направят на строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 180 тысяч тонн в год. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовия Артем Здунов обсудили на деловой встрече проекты этого и других перспективных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

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«Обсудили с Артемом Алексеевичем создание объектов по обращению с (ТКО), планируемых к строительству в рамках заключенных концессионных соглашений. На объект в Лямбирском районе, мощность которого составит 180 тысяч тонн, будет выделена субсидия в целях выплаты капитального гранта из федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей. Общая стоимость строительства составляет 1,8 млрд рублей с НДС. Проектная документация по объекту готова, государственная экспертиза пройдена. Выходить на стройку можно будет уже в ближайший месяц. Ожидаем, что до 5 июля будет подготовлена и подана документация для прохождения государственной экспертизы в отношении объекта размещения с линией компостирования», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Заявку об участии в отборе и распределении субсидии регион подал в Минприроды РФ 28 марта 2023 года. Распоряжением Правительства Р Ф 25 мая 2023 года № 1330-р Республике Мордовия распределены финансовые средства в размере 1 210 880,1 тысяч рублей.

«Всего в регионе будет создано три объекта по обработке ТКО, которые позволят Мордовии приблизиться к целевым показателям в 2024 году. Их общая мощность составит 240 тысяч тонн в год», — сказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Сергей Королев.

«Нам важно решить мусорную проблему: сократить вред от свалок, снизить объем ТКО, которые идут на полигоны. Но делать это мы будем в интересах людей. Получил многочисленные просьбы жителей Зубово-Полянского района о переносе строительства мусорного полигона. Сегодня рассмотрели альтернативные варианты, внимательно изучили все плюсы и минусы. Решение примем с учетом мнения граждан, в ближайшее время его представим», — отметил Артём Здунов.

Во встрече принял участие Заместитель Председателя Правительства РМ Инсаф Хайруллин.

Мордовия подписала соглашение о создании комплексных объектов с концессионером — ООО «Мордовский экологический оператор» 21 ноября 2022 года. Уже определены земельные участки для реализации проектов. Объекты будут построены в Лямбирском муниципальном районе, а также Зубово-Полянском и Краснослободском районах до конца 2024 года.