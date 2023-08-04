Экология 04 августа 2023, 12:47 Молодым предпринимателям рассказали о перспективах цифровых торгов вторсырьем РЭО

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Представители Российского экологического оператора выступили на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на Камчатке с 31 июля по 6 августа. Участникам форума представили работу Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Молодые предприниматели играют важную роль для формирования экономики замкнутого цикла и развития отрасли по обращению с отходами. Их креативность и энергию важно направлять на реализацию инновационных проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию. Главная цель — это снижение нагрузки на окружающую среду путем вовлечения как можно большего количества отходов в оборот», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла» прошла 4 августа при поддержке РЭО. На ней обсудили меры поддержки для молодых предпринимателей, а также возможности для развития бизнес-проектов в экоповестке и масштабирования своих инициатив на всю страну. Также представители РЭО презентовали участникам сессии работу цифровой платформы по торговле вторсырьем.

«Электронная торговая площадка РЭО заработала в сентябре прошлого года, за вусе время на ней зарегистрировалось более 1000 компаний. Это организации, чья деятельность связана с отраслью по обращению с отходами. Из 100% пользователей платформы почти половину составляют утилизаторы — сегодня их свыше 40%. Далее идут товаропроизводители и импортеры, заготовители, объекты обработки и региональные операторы и другие участники отрасли», — сообщил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов по итогам своего выступления на сессии.

Абдурахимов продемонстрировал функционал площадки и озвучил планы по добавлению новых услуг. В 2023 году были запущены несколько новых модулей — Кредитование, Логистика, Калькулятор экосбора, Личный брокер. В будущем планируется запуск таких модулей, как Страхование и лизинг, а также Удаленный эколог.

«При поддержке РЭО эковолонтерами „Делай!“ реализуется интерактивный проект „Зеленый фургон“. Это мастерская переработки, благодаря которой можно на наглядном примере увидеть, как работает экономика замкнутого цикла», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

РЭО также организовал на экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» тематические клубы, посвященные формированию экономики замкнутого цикла, реформе отрасли обращения с отходами.