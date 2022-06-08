Молодых людей обучат экопривычкам на международном форуме в Оренбурге

Отвечать на экопросвещение на форуме будет Российский экологический оператор

Российский экологический оператор стал партнёром международного молодёжного форума «Евразия Global», который пройдёт с 9 по 11 июня в Оренбурге. Цель форума — развить сообщество молодых лидеров стран мира, которые заинтересованы в реализации совместных проектов в целях устойчивого развития, а также создать условия для обмена лучшими мировыми практиками в разработке молодёжных проектов в области устойчивого развития.

«Большое счастье для нас вновь быть партнёрами молодёжного мероприятия, потому что, не устаю повторять, молодёжь — это двигатель прогресса. И только молодые люди способны, объединившись, изменить мир к лучшему. Выступление РЭО в рамках форума будет посвящено развитию экологического добровольчества, поскольку волонтёрство для нас является магистральным направлением просветительской деятельности. Как мы думаем, именно это направление способно объединить как можно больше заинтересованных молодых людей. Так, например, мы создали для них платформу „Экопоколение.РЭО“, где рассказываем о проектах, в том числе волонтёрских, в которых они могут поучаствовать. Также подобное партнёрство на экологических форумах позволяет нам уделить больше внимания отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, что для нас чрезвычайно важно, так как РЭО является оператором её реформы», — сказал глава ППК РЭО Денис Буцаев.

В рамках форума будут организованы деловая программа, площадки для неформального общения, выставочная зона, культурная программа, грантовые конкурсы и многое другое.

Организаторами форума выступают Росмолодёжь и Правительство Оренбургской области. Напомним, в мае 2022 года РЭО заключил соглашение с Росмолодёжью и договорился о сотрудничестве в рамках Всероссийской молодёжной форумной кампании Росмолодёжи. Так, РЭО стал сквозным партнёром по экологизации линейки форумов Росмолодёжи. Это позволит уделить особое внимание отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, ведь ежегодно участниками форумов становятся более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров молодёжных проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций, молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что РЭО стал экопартнёром ПМЭФ. На площадках форума РЭО организует раздельный сбор отходов. Кроме стандартных контейнеров для смешанных отходов и вторсырья, на площадке установят фандоматы для приёма пластиковых бутылок, чтобы отобрать максимальное количество вторсырья и направить его на дальнейшую сортировку и переработку. Также в рамках ПМЭФ РЭО проведёт отраслевую сессию, посвящённую созданию экономики замкнутого цикла в России.