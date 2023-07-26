Экология 26 июля 2023, 09:28 Молодые специалисты придумают пути решения экологических проблем в арт-школе на «Тавриде» РЭО

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Российский экологический оператор стал соорганизатором арт-школы экологии, которая проходит с 24 по 30 июля на «Тавриде» в Крыму в рамках образовательного заезда «Наука как искусство». Участники экологической арт-школы — прошедшие конкурс специалисты в области экологии, дизайна и архитектуры.

«Для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране и реализации реформы обращения с отходами требуется подготовка квалифицированных кадров. Для этого РЭО тесно сотрудничает с ведущими российскими вузами. Также важно стимулировать посредством различных активностей тех, кто только планирует пойти работать в нашу отрасль. Арт-школа экологии на площадке „Тавриды“ позволит молодым специалистам максимально проявить себя, больше узнать о процессах утилизации и в целом о принципах циркулярной экономики», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«РЭО выступил соорганизатором арт-школы экологии и генеральным экологическим партнером мероприятий арт-кластера „Таврида“. Мы рады ежегодно становиться частью такого большого события, делиться полезными знаниями и вдохновлять молодых россиян на переход к более экологической модели поведения», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Участниками арт-школы стали экологи, архитекторы, рециклинг-технологи, урбанисты-экологи, дизайнеры, художники, промышленные дизайнеры, ландшафтные дизайнеры, инженеры-конструкторы, биохимики, механики, биологи, зоологи, гидрологи, ученые и преподаватели.

В течение недели образовательного заезда они пройдут обучение от знаковых экспертов в сфере экологии. Участники арт-школы займутся изучением природного потенциала России и мира, а затем выделят наиболее острые экологические проблемы и предложат возможные решения. Вместе с тем они будут работать над собственными творческими экопроектами и перспективами их реализации.