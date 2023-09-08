Экология 08 сентября 2023, 07:57 Молодое, классическое и старое бабье лето сменят друг друга в европейской части России Синоптик Тишковец спрогнозировал в европейской части России три бабьих лета Unsplash

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В европейской части России произойдет не одно, а сразу три бабьих лета. Волны потепления сменят одна другую в течение сентября и октября, сообщил радиостанции Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — сказал он.

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Первая волна началась в конце августа и должна завершиться в начале сентября. Вторую Евгений Тишковец спрогнозировал в середине сентября, а третью — в первые две недели октября.

Переход от метеорологического лета к осени в 2023 году, по словам специалиста, пройдет плавно. Температура воздуха в сентябре на большей части европейской России превысит норму на два градуса. Если на севере осадки окажутся в дефиците — на 10-30% меньше многолетних значений — то на юге наоборот выпадет на 15-20% больше, чем обычно.

Его коллега, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с 8 сентября бабье лето придет лишь в пять крупных городов России — Санкт-Петербург, Тверь, Псков, Великий Новгород и Смоленск.