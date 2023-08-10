Экология 10 августа 2023, 12:03 Молодежный форум «Острова» на Сахалине стал экологичнее при поддержке РЭО Росмолодежь

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Российский экологический оператор экологизировал Всероссийский молодежный форум «Острова» в Сахалинской области. Впервые на форуме был внедрен раздельный сбор отходов (РСО).

«На Сахалине стартовал форум, который при поддержке РЭО провел экологизацию. Большое количество активных молодых россиян, решивших принять в нем участие, смогут больше узнать о принципах экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Это и раздельный сбор отходов, который впервые организован на форуме, и использование многоразовой посуды, и изготовление продукции из пластика. Наши совместные с эковолонтерами программы также могут их заинтересовать», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В рамках экологизации волонтеры и жители Сахалинской собрали 2754 пластиковых крышечки и из них изготовили сувенир в виде брелка Сахалина в стиле форума.

«Организаторы форума, внедрили раздельной сбор отходов на площадке, а также впервые продумали логистику с экологической точки зрения — все локации форума находятся в шаговой доступности друг от друга. А участники, персонал и эксперты могут бесплатно передвигаться на общественном транспорте», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Форум «Острова», вошедший в линейку платформы «Росмолодежь.События», проходит на Сахалине с 8 по 14 августа.