Экология 17 августа 2023, 13:50 Молодёжный фестиваль «Таврида.Арт» стартовал в Крыму при поддержке РЭО

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Российский экологический оператор подготовил активности на тему экологии с 17 по 20 августа на фестивале молодого искусства «Таврида.Арт» в Крыму.

Участников и гостей фестиваля ждут мастер-классы по изготовлению сувениров из вторсырья и по переработке отходов в новые вещи.

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«РЭО выступает генеральным экологическим партнером мероприятий арт-кластера „Таврида“. На площадке фестиваля заработает экоцентр РЭО, в котором мы рассказываем о переходе России к экономике замкнутого цикла, как каждый уже сейчас может принять в этом участие, поменяв свои ежедневные привычки на более экологичные и перейдя на более осознанную модель поведения», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Посетителей экоцентра РЭО 17−20 августа будут ждать мастер-классы по переработке пластиковых крышек в значки, в планшеты для бумаг и держатели для телефона, пошив сумок из пакетов, по изготовлению открыток из переработанной бумаги.

«В нашем экоцентре гости и участники фестиваля также смогут узнать о ходе реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей стране, раздельном сборе и переработке отходов», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» является проектом Росмолодежи и проходит с 17 по 21 августа в бухте Капсель под Судаком. Ожидается участие в мероприятии более 3 500 художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров, режиссеров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны.