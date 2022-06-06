Молодежный Экомарафон стартовал в России

Экскурсии по мусорным завод и ЭкоГТО: что ждет участников экомарафона

При поддержке Российского экологического оператора стартовал экологический марафон для молодых людей всей страны. Для участников подготовили несколько разновидностей мероприятий, каждое из которых познакомит молодёжь с экологической культурой. Экомарафон продлится до 26 июня.

Так, в девяти регионах при поддержке РЭО пройдут экскурсии на перерабатывающие комплексы. В их число входят Новосибирская, Саратовская, Московская, Омская, Кемеровская и Курская области, республики Чувашия, Удмуртия и Башкортостан. В рамках экскурсий молодые люди смогут познакомиться с современной системой управления отходами, которая к 2024 заработает по всей стране.

Также в 15 регионах пройдут эстафеты ЭкоГТО: шесть увлекательных станций расскажут об экономике замкнутого цикла, раздельном сборе отходов и борьбе с лесными пожарами. Выполняя задания каждой из станций, участники эстафеты получат баллы, за которые будет выдаваться сертификат об успешной сдаче ЭкоГТО. Вся эстафета умещается в компактном экобоксе. До конца лета ЭкоГТО появится во всех региональных штабах «Делай!», то есть сдать экологический норматив можно будет почти во всех регионах страны.

Кроме того, вы можете присоединиться к Всероссийским дням экологического просвещения. Для этого достаточно зарегестрироваться в личном кабинете на сайте движения ecodelai.ru и провести одну из предлагаемых активностей: экологических уроков, деловых игр и др.

«Мы уже заявляли о своих амбициозных целях на этот год — в 2022 году РЭО объединит 10 тысяч эковолонтёров со всей страны, которые понесут в массы экологический образ жизни, полезные привычки, свои знания об отрасли обращения с ТКО. Почему это важно? Потому что молодые люди, во-первых, находятся в эпицентре мировых трендов, в числе которых забота об окружающей среде, а во-вторых, они способны впитывать новую информацию, как губка, и нести её в массы, популяризировать, экологически просвещать. Нам важно направить все предполагаемые активности в правильное русло», — заявил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.

5 июня, в день эколога, при поддержке Российского экологического оператора уже в 15 регионах страны прошли природоохранные мероприятия от региональных отделений Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!».

Также в мае завершилась серия субботников «Зелёный десант», которая прошла под эгидой РЭО. По результатам акции удалось провести 66 субботников в сорока регионах, объединить более трёх тысяч волонтёров и собрать более 62 тонн отходов.

Подробнее о мероприятиях экомарафона, который проходит с 5 по 26 июня, можно узнать на сайте Экопоколение.РЭО.