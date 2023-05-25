Экология 25 мая 2023, 09:37 Молодежь обсудила проблемы экологии на НМЭК-2023

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Представители Российского экологического оператора 24 мая приняли участие в Молодежном дне Х Невского международного экологического конгресса (НМЭК) в Санкт-Петербурге.

«В преддверии НМЭК проходило еще одно важное событие для отрасли — Молодежный день. Его участниками стали более 2000 представителей экологических и молодежных сообществ. Именно молодежь в лице студентов, экоактивистов, представителей экологических организаций и бизнеса дает толчок в развитии экопросветительского движения», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В рамках Молодежного дня прошел первый съезд Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» с участием региональных представителей. На нем были избраны сопредседатели, а также анонсировано создание координационного совета. Одним из сопредседателей движения был выбран заместитель PR-директора Департамента коммуникаций РЭО Андрей Руднев.

В деловой программе мероприятия приняли участие члены «Экосистемы», представители молодежных экологических организаций «Экософия», «Волонтеры леса», волонтеры-экологи «Делай!», «Вода России», финалисты проекта «Экопоколение», делегации корпоративных волонтеров из организаций — лидеров экологической повестки.

«Участники проекта „Зеленая Лига“, реализуемого при поддержке РЭО, также приняли участие в Молодежном дне. Это новый проект РЭО, направленный на развитие экологических клубов в российских вузах», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.