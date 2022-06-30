Молодежь научат экопривычкам в арт-школе экологии в Крыму

Проект открылся при поддержке РЭО на форуме «Таврида». Арт-школа экологии проходит на Тавриде с 28 июня по 4 июля в рамках образовательного заезда «В движении».

Образовательная программа школы была подготовлена совместно с генеральным экологическим партнером арт-кластера «Таврида» — Российским экологическим оператором. В рамках проекта участники создадут аксессуары из переработанных материалов и проведут субботник в районе Судака.

«В рамках экопросветительской деятельности РЭО и развития эковолонтерского движения в России при поддержке РЭО на Тавриде была запущена арт-школа экологии. Молодые специалисты, которые решили принять участие в проекте, а также эксперты отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут вместе искать решения экологическим вызовам и внедрять их в повседневную жизнь. Арт-школа на Тавриде проходит впервые, и мы как куратор реформы обращения с ТКО в России рады стать соорганизатором такого образовательного проекта», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Арт-школа объединила экологов, архитекторов, рециклинг-технологов, урбанистов-экологов, промышленных и ландшафтных дизайнеров, инженеров-конструкторов, биохимиков и механиков со всей России. В мастерских и на дискуссионных площадках участники вместе с экспертами отрасли поднимут вопросы осознанного потребления, влияния человеческого фактора на здоровье окружающей среды, защиту моря и морских млекопитающих и возможности улучшение качества территорий.

В числе экспертов арт-школы руководитель направления развития экологического добровольчества ППК РЭО, председатель ВОО волонтеров-экологов «Делай!», член Совета Ассоциации волонтерских центров Андрей Руднев, заместитель директора «Городских реноваций» Анна Чигарина, руководитель социально-экологического проекта +1Город Максим Голованов, автор и ведущий медиапроекта «Сортировочная» Борис Лорер, директор по развитию Tazmar maritime Александр Степанов, руководитель «Центра Чистой Природы 12–15» Александр Люкшин. На лекциях и мастер-классах они расскажут об экотрендах и помогут участникам создать проекты по улучшению экологии в их регионах.

«В рамках арт-школы мы хотим показать, как даже несложные манипуляции могут стать большим вкладом каждого из нас в общее дело заботы об окружающей среде. В продолжение традиции с экосубботниками в районе Судака в этот раз мы запланировали спецпроект совместно с ГАУ РК „Судакское лесоохотничье хозяйство“ по очищению дороги, ведущей к Новому Свету. В рамках арт-школы будет работать эколаборатория арт-парка „Таврида“, где оборудована мастерская и установлена техника для полного цикла переработки вторичных полимеров. Под руководством специалистов бюро устойчивого развития 99recycle участники создадут из переработанных материалов коллекцию аксессуаров, которые войдут в коллекцию модного показа в рамках фестиваля „Таврида. АРТ“», — сказала куратор арт-школы экологии Мария-Николь Селиванова. Фестиваль пройдет с 15 по 19 августа в Крыму. Регистрация участников открыта на сайте.

Подробнее о том, какие активности ждут участников в арт-школе экологии, можно посмотреть на сайте «Тавриды».

Мероприятия арт-кластера «Таврида», чьим генеральным экопартнером выступил Российский экологический оператор, проходят в Крыму с июня по октябрь. При поддержке РЭО на фестивале также будет организован модный показ коллекции одежды из отходов.