Молодежь форума «УТРО» подискутировала на тему экологии

Молодежный форум «УТРО» для жителей Уральского федерального округа стартовал 1 августа в Югре. В рамках экологизации форумной кампании Росмолодежи Российский экологический оператор совместно с волонтерами «Делай!» организовал лекции и дискуссии для участников форума на тему экологического волонтерства.

«Экологизация форумов от РЭО дошла до Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках популяризации экологического образа жизни и эковолонтерства ППК совместно с добровольческой организацией „Делай!“ проводит мероприятия на летних молодежных форумах в России. Экологическое просвещение — одно из главных направлений реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, чьим куратором выступает ППК РЭО», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

C 1 по 10 августа проходят две смены форума молодежи Уральского федерального округа — «УТРО». В 2022 году форум проходит в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Впервые в истории форума образовательная программа сфокусирована на участниках не как на отдельных единицах, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. В рамках первой смены форума действуют креативные, экологические и урбанистические сообщества. Перед началом самого форума для участников проходило онлайн-обучение и подготовка к работе на площадках в Югре.

2 августа на форуме прошла панельная дискуссия с представителями организаций в сфере устойчивого развития «Урал.Экологический» для участников экосообщества форума.

«Программа позволяет участникам узнать больше о переработке отходов через различные мастер-классы, обменяться опытом и освоить новые экопривычки. Для участников форума „УТРО“ прошел вебинар по экопривычкам, чтобы ребята сумели погрузиться в азы экологичного образа жизни и правильно собраться на форум.

Также перед ними выступили эксперты, включая представителей организации волонтеров-экологов „Делай!“, с которой мы сотрудничаем. Ребятам рассказали о деятельности волонтеров-экологов, поделились актуальными проектами в сфере экодобровольчества для молодежи и ответили на все вопросы и пообщались с ребятами.», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Также на площадке форума действует ​​солнечная батарея в Археопарке — коллаборация ребят из УрФО и подарок Ханты-Мансийску от участников «УТРА». Механизм работы устройства простой: вы просто качаетесь на качели, пока энергия генерируется и заряжает ваши гаджеты.

ППК РЭО при поддержке волонтеров-экологов «Делай!» выступает сквозным экологическим партнером форумной линейки Федерального агентства по делам молодежи. Подробнее об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта:

https://www.ecopokoleniereo.ru/zelenayaliniya