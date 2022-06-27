Молодежь 9 регионов узнала больше об эковолонтерстве, раздельном сборе и экологичном образе жизни
Образовательные программы провели эковолонтеры «Делай!» под эгидой Российского экологического оператора ко Дню Молодежи 25–26 июня. Молодые люди из девяти регионов России узнали больше об экологическом волонтерстве, раздельном сборе отходов и экологичном образе жизни.
«Для популяризации осознанного потребления и экологического образа жизни эковолонтеры движения „Делай!“ провели при поддержке РЭО различные активности на площадках крупных фестивалей в девяти регионах России: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Кемерове, Череповце, Республиках Крым, Марий Эл и Удмуртия, а также в Махачкале. Экологическое просвещение — важная часть реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, и наша задача поддерживать инициативы, направленные на популяризацию экологического образа жизни», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
25 и 26 июня в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Кемерово, Череповце, Республиках Крым, Марий Эл и Удмуртия, а также в Махачкале региональные координаторы Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» представили экологопросветительские активности на фестивалях, организованных в рамках празднования Дня Молодежи.
В Екатеринбурге, Кемерово, Ижевске, Махачкале, Марий Эл и Красноярске волонтеры-экологи организовали эстафеты ЭкоГТО по сдаче экологических нормативов для гостей фестивалей. ЭкоГТО представляет собой квест, рассчитанный как на командное, так и индивидуальное выполнение, в процессе которого участникам предстояло пройти 6 тематических станций на разную тематику, тем самым сдавая нормативы по бережному отношению к планете. Более 500 человек смогли проверить свои знания в сфере обращения с отходами, узнать больше об экономике замкнутого цикла, и все это в интерактивном формате!
Обсудить спорные экологические вопросы смогли в Красноярске во время тренинга «Джеффа». Разделившись на команды, молодежь смогла порассуждать о глобальных вопросах, защитить свою точку зрения перед представителями других команд и прийти к общему выводу путем переговоров и обсуждений. А молодежь Марий Эл смогла изучить деловую игру «Завод 2.0», которая позволила добровольцам погрузиться в историю развития природоохранных практик и технологий, а также представить себя владельцами крупных предприятий и вместе с друзьями пережить события, повлиявшие на формирование современного общества.
От слов к практике: одновременно с экологическими квестами и тренингами прошел мастер-класс на 50 участников по росписи шопперов в Екатеринбурге и организованы мастерские по переработке пластика в Нижнем Новгороде и Республике Крым. Большая точка по переработке развернулась в Крыму: участники могли принести вторсырье для сдачи на переработку, попробовать самостоятельно измельчить пластиковые крышечки или сделать из них панно. Кроме того, в Крыму прошел творческий мастер-класс «Вторая жизнь бумаги» по созданию открыток из чеков или макулатуры, где участники узнали всё о переработке бумаги, механику и сложности работы заводов с данной концепцией в РФ. Также гости площадки могли сшить сумки из баннеров — добровольцы предоставили возможность самостоятельно переработать баннеры, используемые ранее на мероприятиях, в новый продукт. В процессе раскройки, пошива участники узнали про осознанное потребление и экологичное использование вещей — никто из гостей не остался равнодушным и забрал с собой экологичные сувениры, сделанные своими руками!