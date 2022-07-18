Молодежь 20 регионов сможет узнать больше об экологии

100 экоакций до конца месяца проведут волонтеры РЭО

Молодежь 20 регионов страны узнает больше про экологическую повестку в июле 2022 года. В рамках второго этапа проекта «Экопоколение. РЭО» с 18 по 31 июля 2022 года в 20 регионах России пройдут 100 эколого-просветительских мероприятий для молодежи на тему экологичного образа жизни, глобальной климатической повестки и современной системы обращения с отходами.

«Для повышения уровня экологической просвещенности населения РЭО проводит масштабную работу по вовлечению молодежи в экоповестку. До конца июля в рамках проекта „Экопоколение. РЭО“ в 20 российских регионах пройдет 100 мероприятий для молодежи эколого-просветительской направленности. Молодые люди по всей стране узнают, как вести экологичный образ жизни, как функционирует отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и не только. Просвещение является неотъемлемой частью реформы чистоты, и участие молодежи способствует более активному переходу населения к экологичному образу жизни», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Участникам мероприятий предстоит сдать экологический норматив, пройти эстафету ЭкоГТО — квест, рассчитанный как на командное, так и на индивидуальное выполнение. Необходимо пройти шесть тематических станций на разную тематику и тем самым сдать нормативы по бережному отношению к планете.

Также молодежь будут ждать экологические деловые игры, одна из которых «Завод 2.0». Игра позволит добровольцам погрузиться в историю развития природоохранных практик и технологий, а также представить себя владельцами крупных предприятий и вместе с друзьями пережить события, повлиявшие на формирование современного общества. Кроме того, будут проведены просветительские лекции и мастер-классы, где в теории и на практике будут показаны принципы переработки отходов, механика и особенности работы заводов по обращению с ТКО в РФ.

«В апреле 2022 года мы запустили платформу „Экопоколение. РЭО“, которая направлена на вовлечение молодежи в экологическое добровольчество и повышение уровня знаний в том числе по теме реформы обращения с отходами. Молодые активисты приглашаются к участию в проектах и конкурсах экосистемы. Лучшие активисты получили возможность побывать на всероссийском молодежном экологическом форуме, приобрести новые профессиональные навыки, а также пройти стажировку в ППК РЭО», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Просветительские мероприятия от ППК РЭО и волонтеров-экологов «Делай!» пройдут в 20 регионах: Белгородская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Омская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская и Челябинская области, Забайкальский, Ставропольский Республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Крым, Удмуртия и Чувашия, и в городах федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.

Полная и актуальная информация о проекте доступна на официальном сайте Экопоколение. РЭО — http://ecopokoleniereo.ru/

Проект реализуется ППК РЭО при поддержке ВОО волонтеров-экологов «Делай!», Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров в рамках программы по развитию экологического добровольчества публично-правовой компании «Российский экологический оператор». До конца года под эгидой РЭО планируется объединить 10 тысяч эковолонтеров из 70 регионов.