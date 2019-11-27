Мокрый снег с дождем придет в Москву в выходные

В выходные в Москву и соседние регионы придет черноморский циклон. Из-за него в субботу пойдет снег. Руководитель ситуационный центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил, что в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

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«Наиболее сложную погоду для московского региона и близлежащих областей мы ожидаем в субботу и воскресенье. Начиная с ночи с пятницы на субботу и в субботу днем пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Ожидаем от 10 до 15-20% от месячной нормы осадков», — заявил Варакин. Его процитировал «Интерфакс".

В последний день осени температура будет держаться на отметке ноль градусов или поднимется до плюсовых значений. Однако 1 декабря, в воскресенье, в Центральный федеральный округ придет циклон, и произойдет похолодание. По словам Варакина, температура может опуститься до -4 градусов. Возможна сильная гололедица.

Метеоролог не исключил, что в выходные пройдет ледяной дождь. Однако точной прогноз можно сделать не ранее, чем за сутки. На следующий неделе стоит ждать очередного циклона, ориентировочно он придет в столицу 5-го или 6 декабря. Сначала температура поднимется до нуля или пойдет мокрый снег. Затем опять похолодает до -4… -5 градусов.