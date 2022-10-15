Мокрый снег придет на выходных в Челябинскую область | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Реклама

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

15 октября 2022, 20:31

Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам

Мир

15 октября 2022, 20:26

Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном

Мир

15 октября 2022, 20:19

США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину

Экология

15 октября 2022, 00:57

Мокрый снег придет на выходных в Челябинскую область

Читать 360tv в

Антициклон станет причиной дождей с мокрым снегом в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ЦГМС региона.

Реклама

Дожди и мокрый снег начнутся в регионе в воскресенье, 16 октября. Температура воздуха днем будет варьироваться от +6 до +11 градусов. При этом ночью стоит ждать минусовых показателей. Скорость ветра в выходные составит около девяти метров в секунду.

Прогноз погоды

Погода

0

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама