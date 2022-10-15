Мокрый снег придет на выходных в Челябинскую область | 360°

Экология 15 октября 2022, 00:57 Поделиться Telegram

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Viber Мокрый снег придет на выходных в Челябинскую область Pxhere.com

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Антициклон станет причиной дождей с мокрым снегом в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ЦГМС региона.

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Дожди и мокрый снег начнутся в регионе в воскресенье, 16 октября. Температура воздуха днем будет варьироваться от +6 до +11 градусов. При этом ночью стоит ждать минусовых показателей. Скорость ветра в выходные составит около девяти метров в секунду.

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