Экология 30 декабря 2022, 08:36 Мокрый снег и плюсовую температуру спрогнозировали в Москве 30 декабря Центр «Фобос»: мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Москве 30 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Днем 30 декабря в Москве и Подмосковье ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Такая информация появилась на сайте центра погоды «Фобос».

«В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого многослойной облачностью, снегопадами, вечером переходящими в смешанную с дождем фазу», — сказано в сообщении.

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Днем в Москве ожидается 0…+2 градуса, в Подмосковье — от -2 до -3 градусов. Будет облачно, временами снег может переходить в мокрый. Атмосферное давление снизится и составит 744 миллиметра ртутного столба. При этом в регионе будет дуть южный ветер. Местами его порывы будут достигать 3-8 метров в секунду.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал на своей станице в Telegram-канале, что днем 31 декабря столбики термометров поднимутся до отметки в +1…+3 градуса, ожидается небольшой мокрый снег. Синоптик предупредил, что 1 января может оказаться в столице рекордно теплым. Температура воздуха может подняться выше +4 градусов.