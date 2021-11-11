Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Осадки в виде мокрого снега обрушатся на Москву в ночь на пятницу, 12 ноября, и останутся до 11:00. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.

В ведомстве пояснили, что, по прогнозу синоптиков, на московских дорогах местами образуется гололед и на деревьях ожидается налипание мокрого снега.

Водителям в неблагоприятных погодных условиях рекомендовали снизить скорость автомобиля и ехать на увеличенной дистанции с другими участниками дорожного движения. Кроме того, автомобилистам посоветовали отказаться от резких обгонов и перестроений. Парковать транспортное средство лучше вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Утром детей не стоит оставлять без присмотра, чтобы они не упали на скользкой дороге.

По прогнозу столичного Гидрометцентра, ночью температура в Москве опустится до -1 ... +1 градус. Днем в пятницу воздух прогреется до +3 ... +5 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут только местами.