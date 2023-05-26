Экология 26 мая 2023, 10:36 Модные апсайклинг-коллекции показали на НМЭК

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Материалами для апсайклинг-коллекций стали также вещи, которые сдали глава РЭО Денис Буцаев и вице-премьер Виктория Абрамченко.

Показ мод с коллекциями из вторичного сырья прошел при поддержке Российского экологического оператора 25 мая на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК). На показе присутствовала вице-премьер Виктория Абрамченко, которая приняла участие в создании одной из коллекций, а также ведущая, главный редактор журнала Super Алена Жигалова и российский модельер, заслуженный художник Российской Федерации Игорь Чапурин.

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«Коллекция вышла замечательная. Апсайклинг становится трендом и это интересное решение. На подиуме увидела много необычных работ молодых дизайнеров, не уступающих модным домам. В России из 200 тысяч тонн отходов текстиля утилизируется не более 5−10%. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас отправлял старую одежду не в общий бак, а сдавал на переработку или отдавал ее нуждающимся. А такой способ использования старой одежды, как апсайсклинг, это совершенно точно одно из решений. Свою нишу в модной индустрии апсайклинг точно займет», — сказала Виктория Абрамченко.

Всего на показе было представлено три коллекции — от студентов Академии им. А. Л. Штиглица, известного модельера Санкт-Петербурга Татьяны Парфеновой, и коллекция, созданная и впервые продемонстрированная на форуме «Таврида Арт» в 2022 году.

Материалами для апсайклинг-коллекций стали также вещи, которые сдали в боксы «Второго дыхания» глава РЭО Денис Буцаев и вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Студенты создали коллекцию из вторичного сырья, собранного в рамках акции „Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды“. Жители Петербурга сдавали в баки „Второго дыхания“ старую одежду и текстиль, из которых и были созданы новые модные вещи, которые мы увидели на показе. Молодые дизайнеры продемонстрировали, насколько актуален апсайклинг и как органично он вписывается в индустрию моды. Коллекции посвящены таким темам, как устойчивое развитие и сохранение природных ресурсов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.