Множество медуз выбросило на берег в Калининградской области
Тысячи медуз выбросило на берег в Калининградской области. Они вмерзли в песок. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
Предполагается, что животных занесло в Балтийское море из Атлантики и даже из Тихого океана.
На кафедре ихтиологии и экологии Калининградского государственного технического университета рассказали, что это ушастые дискомедузы.
«Думаю, ничего страшного не произошло. Вероятнее всего, их пригнало сюда из-за конфигурации течения», — пояснил доцент кафедры ихтиологии и экологии КГТУ Олег Новожилов.
Также ученые уточнили, что для купающихся эти медузы не опасны.