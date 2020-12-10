Множество медуз выбросило на берег в Калининградской области

Предполагается, что животных занесло в Балтийское море из Атлантики и даже из Тихого океана.

На кафедре ихтиологии и экологии Калининградского государственного технического университета рассказали, что это ушастые дискомедузы.

«Думаю, ничего страшного не произошло. Вероятнее всего, их пригнало сюда из-за конфигурации течения», — пояснил доцент кафедры ихтиологии и экологии КГТУ Олег Новожилов.

Также ученые уточнили, что для купающихся эти медузы не опасны.