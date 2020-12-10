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    10 декабря 2020, 13:45

    Множество медуз выбросило на берег в Калининградской области

    Дарья Морозова

    Тысячи медуз выбросило на берег в Калининградской области. Они вмерзли в песок. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

    Предполагается, что животных занесло в Балтийское море из Атлантики и даже из Тихого океана.

    На кафедре ихтиологии и экологии Калининградского государственного технического университета рассказали, что это ушастые дискомедузы.

    «Думаю, ничего страшного не произошло. Вероятнее всего, их пригнало сюда из-за конфигурации течения», — пояснил доцент кафедры ихтиологии и экологии КГТУ Олег Новожилов.

    Также ученые уточнили, что для купающихся эти медузы не опасны.