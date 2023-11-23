Экология 23 ноября 2023, 15:45 Многофракционный сбор отходов ввели в Калининграде РЭО

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Раздельный сбор отходов (РСО) по четырем фракциям внедрили на 161 контейнерной площадке в Калининграде. Для раздельного накопления были выбраны бетонные модули с отсеками для макулатуры, ПЭТ-бутылок и металла. В 2021 году в модули добавили четвертую секцию для стекла.

«В 17 субъектах Российской Федерации реализуется пофракционная система сбора отходов. Калининградская область — один из таких регионов. Сейчас в Калининграде на 161 контейнерной площадке организовано раздельное накопление четырех фракций вторичных ресурсов. Содержимое контейнеров вывозятся раздельно по видам отходов: в один день собирается макулатура, в другой день ПЭТ-бутылки, в последующие дни стекло и металл, затем отходы досортируются, обрабатываются и отправляются на переработку на перерабатывающие предприятия», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Внедрение новой системы обращения с отходами началось в Калининграде в конце 2019 года в рамках Федерального проекта «Экология» с подписания трехстороннего соглашения Минприроды, Администрации Калининграда и регионального оператора «Единая Система Обращения с Отходами».

С 2020 года в Калининграде организована и функционирует 161 площадка для раздельного накопления отходов, на которых суммарно установлено 483 контейнера.

«Поначалу, когда модули только устанавливали, несмотря на большую заинтересованность горожан, в контейнерах фиксировался большой засор около 80% из-за плохой осведомленности о том, как пользоваться контейнерами и для чего это нужно. Многие граждане приняли контейнеры для вторичных ресурсов за очень красивые новые мусоросборники», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Началась работа по информированию населения. Разъяснения проводились, как в интернете на официальных страницах, так и путем проведения различных мероприятий по экологической грамотности. За полгода замусоренность контейнеров снизилась до 25%. Уже к середине 2021 года показатель замусоренности упал до 19%.Сейчас этот показатель не больше 10%.

За 3 года существования проекта по раздельному накоплению полезных фракций отходов через специальные модули на переработку отправлено 802 тонны вторичных ресурсов.

С декабря 2020 года региональный оператор организовал РСО в 11 школах города и в 4 детских садах. Учебным заведениям предоставлено по 3 контейнера для сбора макулатуры, ПЭТ- бутылок, металла. По мере заполнения контейнеров ответственное лицо из учебного заведения направляет заявку на вывоз. Региональный оператор по заявке забирает собранные отходы для последующей переработки. Вместе с контейнерами учебные заведения получают памятки о порядке раздельного накопления. За все время учебные заведения суммарно собрали более 3 тонн полезных отходов.

В апреле 2023 года описанный пилотный проект пополнился малыми архитектурными формами (урнами) для раздельного накопления, установленными на 11 территориях общего пользования в Калининграде.