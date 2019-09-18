Много деревьев и веселья. Как «Наш лес» пройдет в Реутове

Уже в эту субботу, 21 сентября, в Подмосковье пройдет экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». В Реутове торжественный старт будет дан в 10:30 на главной сцене Центрального городского парка.

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Площадки для проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Реутове выбирали с учетом пожеланий жителей. К акции присоединятся неравнодушные горожане, известные реутовчане, ветераны, сотрудники администрации городского округа и управляющих компаний, депутаты, волонтеры молодежных организаций, школьники и студенты, а также почетные гости, имена которых организаторы пока держат в секрете.

Источник фото: Алексей Оводов

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Получить необходимый инвентарь можно будет в управляющих компаниях.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» впервые прошла 13 сентября 2014 года. В прошлом году в мероприятии приняли участие около 300 тысяч человек: ученики школ, их родители, работники предприятий и учреждений, а также чиновники и депутаты. Центральной площадкой в 2018 году стал лесной участок в Солнечногорском городском округе около деревни Жилино. 8,3 тысячи человек высадили 161,2 тысячи сеянцев сосны, дуба и липы.

Источник фото: Алексей Оводов

«Наш лес. Посади свое дерево» помогает восстановлению лесопосадок в Московской области. Посадка леса в Подмосковье может проводиться только в два очень небольших периода времени — в апреле–мае и сентябре–октябре. Для этого используют двухлетние саженцы, которые специально выращивают в областных питомниках.

Источник фото: Алексей Оводов

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В этом году будет высажено порядка 600 тысяч деревьев. Для участников акции также подготовили и развлекательные программы и концерты. Сажать деревья и кустарники будут в парках, скверах, зеленых зонах и возле вылетных магистралей.

Все желающие также могут принять участие в фотоконкурсе «#НАШЛЕС2019» от Комитета лесного хозяйства Московской области. Для этого 21 сентября нужно сделать фото с посадки деревьев и опубликовать его в Instagram с хештегом #НАШЛЕС2019 до 25 сентября.