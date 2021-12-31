Мягкая зима придет в московский регион 31 декабря

Погода в московском регионе в последний день года будет облачной, выпадет небольшой снег. Ожидается температура до -5…-7 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков РИА «Новости».

Столбик термометра в Москве днем 31 декабря опустится до -3…-5 градусов. А в Московской области в пятницу температура составит -2…-7 градусов.

Ветер будет юго-западный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки 737 миллиметров ртутного столба, сообщил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян о «температурных горках», которые ожидаются в новогодние праздники. И поскольку один циклон сменяется другим, периоды затишья будут кратковременными. На побережье порывы ветра могут достигать ураганной силы, особенно в первые дни января.

О том, какая погода ждет Москву и область в Новый год, ранее в беседе с «360» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она сообщила, что 1 января весь день будет идти снег, а еще грядут рождественские морозы до -17 градусов.