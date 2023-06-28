Экология 28 июня 2023, 13:39 МИСиС начал прием документов на программу магистратуры по экономике замкнутого цикла

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РЭО и МИСиС запустили программу магистратуры «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла»

Российский экологический оператор и НИТУ МИСиС запустили магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла». Прием документов на бюджетные места продлится до конца июля. Ознакомиться с правилами поступления можно на сайте вуза.

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«„Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ — первая магистерская программа в России такого плана. РЭО и МИСиС разработали ее для подготовки высококвалифицированных кадров, которые будут решать вопросы проектирования, создания и совершенствования инженерных систем в рамках формирования экономики замкнутого цикла в России. Выпускники получат навыки управления новыми производственными процессами на предприятиях, смогут реализовывать проекты по минимизации количества твердых коммунальных отходов (ТКО) в крупнейших городских системах», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе освоения магистерской программы обучающиеся получат опыт в области создания инженерных решений, адаптации технологий, применения оборудования и управления ресурсами для создания комплексных проектов, изучат международные технологические тренды и особенности экологической политики, научатся оценивать эффективность природоохранных мер для разработки и внедрения мер по вторичному использованию отходов и техногенных ресурсов.

Магистерская программа включает ключевые дисциплины:

— Нормативное правовое регулирование в области обращения с отходами производства и потребления;

— Основы экономики замкнутого цикла;

— Классификация отходов производства и потребления и методов утилизации (обезвреживания);

— Классификация методов сортировки (обработки) отходов и основные технические решения;

— Технологии и методы обезвреживания отходов производства и потребления;

— Технологии и методы утилизации отходов производства и потребления;

— Технологии рекуперации;

— Технологии компостирования и получения RDF-топлива;

— Экотехнопарки и экопромышленные парки;

— Основные требования к проектированию объектов утилизации (обезвреживания) отходов производства и потребления;

— Охрана труда на предприятиях по утилизации отходов производства и потребления;

— Организация и управление производством по утилизации отходов производства и потребления.

Магистерская программа разработана совместно с НИТУ МИСиС в рамках стратегического проекта «Технологии устойчивого развития — „Приоритет 2030“.