Мишустина предупредили о потерях вторсырья РФ на 275 млрд рублей

Переработчики и утилизаторы заявили об экономическом ущербе для государства из-за отодвигания сроков принятия законопроекта о расширенной ответственности производителей (РОП). По нему компании с 2022 года должны будут утилизировать отходы от использованных товаров и упаковку или платить за это экологический сбор. Письма премьер-министру Михаилу Мишустину направили три ассоциации — «Клевер» (утилизаторы), «СтеклоСоюз» (стеклотарные заводы) и «Лига переработчиков макулатуры». Они указали, что благодаря РОП в экономику удастся вернуть 275 миллиардов рублей.

Ассоциации отправили премьеру письма в конце августа и попросили запустить реализацию новой концепции РОП с 2022 года. В «Клевере» указали, что из-за растущих объемов отходов на полигонах страдает экономика государства, так как стоимость вторсырья, которое не вернули в оборот, достигает как минимум 275 миллиардов рублей. Речь об отходах, которые с 2015 года можно было бы отправить на утилизацию (переработку), но их отправили на захоронение.

По словам авторов письма, отраслевики положительно оценивают РОП, но ассоциации производителей и импортеров выступают против концепции, так как они не заинтересованы «в возложении на них дополнительной финансовой и административной нагрузки».

«Подобное противопоставление собственных экономических интересов интересам государства и общества едва ли можно признать допустимым», — говорится в документе «Клевера».

Об упущенной выгоде сообщили и стекольщики. Глава ассоциации «СтеклоСоюз» Виктор Осипов заявил, что сумма может достигать миллиардов. Сейчас нет системы по сбору стеклобоя, и поэтому заводы вынуждены использовать 80% тугоплавких материалов, в итоге печи быстрее становятся негодными, компаниям приходится обновлять оборудование.

В «Лиге переработчиков макулатуры» считают, что новый РОП позволит повысить уровень цикличности отходов бумаги и картона до 90% всего за несколько лет. При

этом за 10 лет уже удалось поднять этот показатель с 40% до 65% — ежегодно в переработку уходит 4,4 миллиона тонн макулатуры.

В конце декабря 2020 года правительство утвердило обновленную концепцию РОП. Она предполагает, что с 2022 года компании будут на 100% отвечать за утилизацию упаковки, по товарам норматив будет увеличиваться на 10% в год. Либо производители и импортеры должны будут платить экосбор. Для того, чтобы эти правила вступили в силу, нужно принятие законопроекта.

Вице-премьер Виктория Абрамченко объяснила, для чего принимается новый законопроект. По ее словам, в нынешнем виде РОП не дал результатов, а бизнес не показал заинтересованность в ответственности за свои отходы.

«В стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов. Бизнес платит около трех миллиардов рублей экосбора, а граждане — за вывоз и утилизацию отходов около 190 миллиардов рублей», — сказала Абрамченко.

В ее аппарате указали, что после принятия новой концепции РОП будет достигнут баланс между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией. Кроме того, снизится финансовая нагрузка на граждан.

В Российском экологическом операторе (РЭО), который курирует мусорную реформу, подчеркнули, что бизнес готовится к полноценной реализации концепции РОП уже 10 лет. Если отодвинуть сроки, то это ничего не даст, указали в компании.