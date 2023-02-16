Экология 16 февраля 2023, 08:02 Мировой океан поднимется на полметра из таяния «ледника Судного дня» Nature: таяние «ледника Судного дня» поднимет уровень Мирового океана на полметра РИА «Новости»

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Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, больше известный как «ледник Судного дня», быстро тает из-за слишком теплой воды. Если он полностью растворится, это приведет к повышению уровня Мирового океана на полметра, предупредили на страницах журнала Nature ученые из межправительственной группы.

Этот ледник размером с Флориду стал символом глобального потепления. Спутниковые снимки показали, что его «линия заземления», то есть место сцепки льда между породой и морем, с конца 1990-х годов сместилась на 14 километров вглубь суши, а некоторые ее части продолжили отступать со скоростью 1,2 километра в год.

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Исследователи пробурили отверстие во льду на глубину 600 метров и опустили подводный аппарат Icefin, чтобы рассмотреть нижнюю часть ледника Туэйтса и увидеть место, где он соприкасается с землей. Океанограф из Британской антарктической службы в Кембридже Питер Дэвис заявил, что это исследование не принесло ни хороших, ни плохих результатов. Ученые выяснили, что «ледник Судного дня» движется с той же скоростью, что и раньше, и подсчитали — если он продолжит таять, к 2100 году уровень Мирового океана поднимется на 38–77 сантиметров. С учетом таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктике — еще на метр.

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Ученый Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков предупредил о другом необратимом явлении. Вращение Земли ускорилось настолько, что в 2028 году придется вычесть секунду из времяисчисления.