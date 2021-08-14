Минувший июль назвали самым жарким месяцем за 142 года

Представители метеорологической службы США заявили, что июль на всей планете стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Это 142 года. Волны экстремальной жары обрушились на США и Европу. В среднем на земном шаре в июле было теплее обычного на 0,93 градуса.

По данным Associated Press, предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2016 года. Но тогда превышение составило всего 0,01 градуса. Климатологи назвали антирекорд признаком тревожного и разрушительного пути, на который встала планета.

Ученый-климатолог из Университета штата Пенсильвания Майкл Манн назвал аномальной жаркий июль восклицательным знаком посреди засухи, лесных пожаров и наводнений.

Ученые метеорологической службы США считают, что одним из факторов, позволивших миру пережить это лето, стал естественный погодный цикл. Он еще называется арктическим колебанием.

«Один месяц сам по себе мало что говорит. В целом он соответствует модели того, что мы наблюдаем в течение большей части последнего десятилетия», — сказал профессор метеорологии Иллинойского университета Дональд Вуэбблс.

Последний раз июльская температура ниже средней нормы наблюдалась в 1976 году.

«Итак, если вам меньше 45 лет, вы не видели года (или июля), когда средняя температура на планете была бы ниже, чем в среднем за 20 век», — сказал ученый-климатолог из Принстонского университета Габриэль Векки.

Пик аномальной жары был зафиксирован в Европе на прошлой неделе. На Сицилии столбик термометра поднялся до +49.