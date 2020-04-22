Минувший год оказался самым жарким за всю историю Европы

В исследовании отмечается, что за всю историю наблюдений было зафиксировано 12 самых жарких годов. 11 из них пришлись на период после 2000 года. Кроме того, ученые отметили, что за последние пять лет температура в Европе увеличилась на два градуса по сравнению со средними показателями второй половины XIX века.

Ученые сообщили, что в 2019 году в некоторых районах Европы средняя температура превысила историческую норму на четыре градуса. В некоторых странах даже были поставлены температурные рекорды — во Франции, Германии и Великобритании. Директор программы C3S Карло Буонтемпо заявил, что один жаркий год сам по себе не является тенденцией к потеплению.

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В мировом масштабе 2019 год занял второе место — самым жарким остается 2016 год. Ученые напомнили, что увеличение средней температуры отмечается на фоне роста выброса углекислых газов в атмосферу. Многие СМИ напомнили, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса этот показатель значительно снизился в большинстве стран мира. Однако они уверены — как только коронавирус удастся победить, выбросы в атмосферу вновь резко увеличатся.