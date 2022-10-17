Минусовое похолодание придет в Кузбасс в ближайшие дни | 360°

Экология 17 октября 2022, 23:46 Минусовое похолодание придет в Кузбасс в ближайшие дни

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Значительное похолодание начнется в Кузбассе в ближайшие дни. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.

В регионе выпадет мокрый снег, а также начнутся первые заморозки. В ночь на вторник, 18 октября, температура будет варьироваться в диапазоне от -1 до +4 градусов. Днем она составит 4-9 градусов. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

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В ночь на среду столбик термометра будет на отметке от -2 до +3 градусов, а днем от +3 до +8 градусов. В четверг ночью будет от -4 до +1 градусов, а днем температура не повысится выше +10 градусов.

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