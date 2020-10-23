Минприроды: загрязнение воды на Камчатке спровоцировала токсичность водорослей

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что загрязнение воды у берегов Камчатки спровоцировали водоросли. В то же время он заявил об отсутствии понимания, что могло спровоцировать такую реакцию.

Кобылкин в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что ситуация на Камчатке, где массово погибли морские животные, улучшается. За восстановлением подводного вида периодически наблюдают водолазы.

«На что среагировали водоросли — это самое, наверное, интересное и главное», — заметил министр.

В Минприроды заметили, что пока не могут ответить, почему содержание кислорода в воде снизилось.

Природную причину загрязнения моря следователи ранее назвали приоритетной. Не исключено, что все произошло из-за цветения фитопланктона. В СК заметили, что наличие в морской воде углеводородов и фенола наблюдают уже 50 лет и критичным оно не является.

Около 200 километров побережья Авачинского залива эксперты уже проверили, как и районы рядом с местами захоронения вредных веществ на территории края. У пострадавших от воды на Камчатке не нашли признаков токсического отравления. Расследование продолжается.