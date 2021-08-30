Минприроды выступило против переноса сроков по законопроекту о РОП

В 2022 году должен вступить в силу законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) в рамках реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Бизнес-сообщество выступило за перенос сроков, в то время как Минприроды призвало не отодвигать принятие проекта федерального закона.

«Минприроды России выступает против переноса сроков реформы обращения с ТКО. Объем образования коммунальных отходов ежегодно растет, это провоцирует риски мусорных коллапсов и ухудшения экологической обстановки. Без оперативного запуска реформы плата за возрастающий объем отходов ляжет на граждан, против чего неоднократно выступало Правительство и Президент страны», — говорится в комментарии министерства.

В Минприроды указали, что мусорную реформу начали обсуждать еще 10 лет назад. За это время объем отправляемых на захоронение ТКО вырос на 20%, при этом сдвигов в культуре и принципах обращения с отходами не произошло. Минэкономразвития не учел такие экологические риски, указали в природоохранном министерстве.

Ведомство ссылается на международный опыт, который показал, что повсеместное введение РОП способствует решению проблемы мусорного кризиса. К примеру, в Германии норматив переработки пластика достигает 100%.

Кроме того, во время обсуждения концепции РОП на уровне правительства заключили, что новые механизмы существенно не повлияют на потребительские цены. Поэтому Минприроды просит не затягивать со сроками введения РОП в России.

Документ обяжет компании полностью отвечать за утилизацию упаковки уже со следующего года. Однако представители бизнеса и Минэкономразвития предложили сдвинуть сроки принятия законопроекта на два года. Они направили обращение на вице-премьера Викторию Абрамченко, отвечающую за экологический блок в правительстве.

Против переноса сроков также выступили переработчики отходов, они не поддержали обращение бизнесменов и Минэкономразвития. Компании указали на то, что подготовка к РОП велась уже давно, а его введение позволит избежать России мусорного коллапса.