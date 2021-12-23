Минприроды составило список российских городов с самым загрязненным воздухом

Экологический мониторинг Минприроды выявил 35 российских городов с с наиболее загрязненным воздухом, рассказал глава ведомства Александр Козлов. Летом 2022 года они могут быть включены в обновленный федеральный проект «Чистый воздух».

В основном, по словам Козлова, в список попали города Дальнего Востока, Сибири и Урала. Но окончательный перечень для включения в территорию квотирования выбросов еще не сформировали, его должны утвердить до 30 июня следующего года, уточнил ТАСС.

В предварительный список попали, в частности, Махачкала, Ростов-на-Дону и Кемерово, Улан-Удэ, Гусиноозерск, Селенгинск и Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Норильск, Кызыл, Барнаул, Иркутск, Свирск, Магнитогорск, Астрахань, Новочеркасск.

Проект «Чистый воздух» направлен на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. На сегодняшний день в этой программе участвуют 12 городов, где ситуация с загрязнением воздуха стоит наиболее остро.