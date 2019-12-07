Минприроды решило изменить правила тушения лесных пожаров

«Хромая лошадь» сгорела 10 лет назад. История администратора клуба, тяжело пострадавшего в пожаре Подробнее

Министерство предлагает исключить из Правил тушения лесных пожаров слова о том, что «в районе применения авиационных сил и средств пожаротушения могут устанавливаться зоны контроля».

В таких зонах за возгоранием лишь наблюдают с воздуха, чтобы огонь не подошел близко к населенным пунктам.

Этим летом министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с регионами пересмотреть зоны контроля, чтобы исключить переход лесных пожаров на жилые дома.

В этом году проблема лесных пожаров в Сибири затронула многие крупные города региона, дым от горящей тайги дошел и до Урала. О проблеме заговорили на федеральном уровне.