Минприроды решило изменить правила тушения лесных пожаров
Минприроды России решило отказаться от практики, согласно которой отдаленные лесные пожары можно было не тушить. Ведомство предлагает отменить понятие зоны контроля лесных пожаров, следует из проекта приказа, размещенного на официальном портале проектов официальных документов.
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Министерство предлагает исключить из Правил тушения лесных пожаров слова о том, что «в районе применения авиационных сил и средств пожаротушения могут устанавливаться зоны контроля».
В таких зонах за возгоранием лишь наблюдают с воздуха, чтобы огонь не подошел близко к населенным пунктам.
Этим летом министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с регионами пересмотреть зоны контроля, чтобы исключить переход лесных пожаров на жилые дома.
В этом году проблема лесных пожаров в Сибири затронула многие крупные города региона, дым от горящей тайги дошел и до Урала. О проблеме заговорили на федеральном уровне.