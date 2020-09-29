Минприроды разъяснило ситуацию с отходами в России после критики Счетной палаты

Счетная палата сочла неблагополучной ситуацию с мусором в некоторых российских регионах. В Минприроды заявили, что постоянно ведут с ними работу по решению возникающих по теме отходов вопросов.

Министерство заверило, что контролирует ситуацию с переработкой твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на поступившую от ведомства информацию.

Минприроды оказывает регионам поддержку по обращению с отходами, при необходимости предпринимая экстренные меры. Положение некоторых региональных операторов осложнилось на фоне пандемии коронавируса.

По состоянию на 14 сентября с 65 регионами РФ министерство заключило соглашение, перечислив по нему более восьми миллиардов рублей. Средства предназначены для финансирования расходов, которые связаны с непрерывной работой операторов по обращению с ТКО.

Кроме того, регионам готовы предоставить субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. На 2020 год на эти цели зарезервирован миллиард рублей из средств экологического сбора.

В министерстве заметили, что в рамках федеральной схемы обращения с ТКО планируется к 2024 году построить 585 объектов общей мощностью около 65 тысяч тонн. Сейчас специалисты заняты разработкой нормативных правовых актов, при помощи которых можно будет привлечь добросовестных инвесторов.

Кроме того, в Минприроды устраивают просветительские мероприятия и работают над дополнительными мерами поддержки отрасли, трудятся над концепцией расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.

В Счетной палате ранее заявили, что мощности 32 регионов по размещению отходов будут исчерпаны до 2024 года.