Минприроды предупредило регионы о критической ситуации с мусором

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин призвал власти субъектов повысить собираемость платежей за ТКО с юрлиц и не допустить банкротства региональных операторов. В противном случае в стране может настать мусорный коллапс.

«Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», — приводит РИА «Новости» текст письма Кобылкина, которое министр направил в регионы.

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В послании говорится, что многие операторы на местах сейчас находятся на грани банкротства, так как сбор платежей пока не удалось повысить более, чем на 70%. По мнению Кобылкина, необходимо развернуть информационную кампанию, которая поможет улучшить этот показатель.

Также министр посоветовал обдумать возможность компенсации для операторов и переоценку нормативов накопления ТКО.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ также назвало проблемные регионы, где назревает мусорный коллапс. В список попали Алтайский край, Красноярский край, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская и Челябинская области, а также Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува и Кабардино-Балкария.