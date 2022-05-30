Минприроды предупредило о сложной пожарной ситуации в 21 регионе летом

Первые два месяца лета будут сложными с точки зрения пожарной опасности в 21 регионе страны. Об этом предупредил глава Минприроды Александр Козлов.

«По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям Авиалесоохраны, июнь–июль ожидается сложным в 21 регионе. <…> Самый сложный сезон, из логики метеорологов, ожидается этим летом в Красноярске и Якутии. Нам надо удержать эти две территории», — сказал министр в интервью «Известиям».

Он уточнил, что в списке также оказались Дагестан, Тува, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области. Сложная обстановка ожидается на юге Карелии, севере Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей. Еще в перечне оказались юг Забайкальского края и восток Челябинской области.

«В августе под угрозой вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока», — отметил Козлов.

По его словам, климат в России меняется, поэтому специалисты стараются соответствовать актуальным вызовам.