Минприроды передаст РЭО систему учета отходов с реестрами производителей и утилизаторов

Российский экологический оператор получит в течение трех месяцев в свое ведение Единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). Постановление Правительства РФ об утверждении Положения о системе было подписано 13 мая 2022 года.

На базе ЕФГИС УОИТ будут вестись реестры производителей и импортеров товаров, подпадающих под действие механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и реестр утилизаторов отходов от использования товаров.

«Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров необходима для администрирования механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и обеспечения собираемости экосбора. В рамках постановления Правительства предполагается эксплуатация и поддержка работоспособности информационной системы. В системе будут вестись реестр производителей и импортеров товаров, реестр утилизаторов. Также пока в рекомендательном характере будет вестись реестр товаров и упаковки. После принятия поправок в 89-ФЗ, обеспечивающих совершенствование механизма РОП, внесение сведений во все эти реестры станет обязательным. Принятие нового Положения о ЕФГИС УОИТ является важным шагом на пути совершенствования администрирования РОП и цифровизации отрасли обращения с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Инфосистема учета отходов предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации в сфере обращения с отходами от использования товаров.

В ЕФГИС входит шесть реестров, включая реестр производителей и импортеров, реестр товаров и упаковки товаров; реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению с отходами; реестр объектов по утилизации отходов; реестр мест раздельного накопления и сбора отходов, а также объектов обработки; реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.

Важным нововведением является реестр утилизаторов. Впоследствии только с этими утилизаторами можно будет заключать прямые договоры в рамках системы РОП, а также оказать финансовую поддержку за утилизированный объем.

Также предусматривается информационное взаимодействие Системы с другими информационными системами, в которых есть информация о производителях и импортерах — Система маркировки «Честный знак», система ветеринарного контроля «Меркурий», платформы ФНС России и ФТС России. Это позволяет решить проблему с выявлением производителей и импортеров, которые сейчас не вовлечены в РОП (в нарушение законодательства не сдают декларации и отчетность).

Система также содержит справочники и классификаторы, используемые в сфере обращения с отходами, электронные сервисы для расчета экосбора.