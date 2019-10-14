Минприроды назвало самые опасные для экологии предприятия

Минприроды России намерено с 2024 года внести продуктовые компании в список наиболее опасных для окружающей среды. Если это произойдет, то эти производители могут потерпеть большие расходы, а также оказаться под пристальным вниманием контролирующих органов.

«С 1 января 2024 года многие крупные производители молочной, мясной, масложировой продукции, сахарные заводы должны быть отнесены к первой категории по уровню негативного воздействия», — написала газета «Коммерсант» со ссылкой на копию письма главы общественного совета при Минсельхозе РФ Андрея Бодина к замглавы Минприроды Владимиру Логинову.

Из-за такого решения компании должны будут платить 100-процентную ставку платы за «негативное воздействие при превышении нормативов». Также их обяжут работать с помощью наилучших доступных технологий (НДТ) и получать экологические разрешения.

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Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолока») Артем Белов объяснил, что к первой категории относятся нефтяные или химические предприятия. Наносимый ими урон природе несравним с потенциальным вредом от производителей продуктов питания.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, в свою очередь, заявил, что производство пищевых масел и жиров является практически безотходным, а выбросы не превышают установленные нормы.

Собеседник издания в крупной пищевой компании также высказал мнение, что включение в первую категорию опасно не только потенциальными затратами, но вниманием регуляторов и возникновению новых требований к компаниям.