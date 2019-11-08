Минприроды нашло недостатки в Парижском соглашении

С углекислым газом лучше не шутить. Ученые анонсировали потенциальный апокалипсис Подробнее

Парижское соглашение, предусматривающее сокращение выбросов парниковых газов, было принято в декабре 2015 года. 21 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о его принятии, 6 ноября документ вступил в России в действие.

В Минприроды отмечают отсутствие в стране качественной статистики по учету объемов эмиссии и поглощения парниковых газов. Без этого невозможно обеспечить национальную безопасность страны, так как в будущем траты на экологию в рамках соглашения будут неизбежно повышаться, отметили в ведомстве.

В пример Минприроды привело ситуацию с учетом метана. В 2016 году, по данным статистики, выбросы составляли 856 миллионов тонн в эквиваленте диоксида углерода. В 2017 году, когда коэффициент учета изменили, выбросы оценивались в 406 миллионов тонн.

Также министерство отмечает отсутствие в России закона о регулировании выбросов парниковых газов.