Минприроды и эксперты отрасли ТКО призвали ввести норматив утилизации с 2022 года

Минприроды и эксперты отрасли обращения с отходами не поддержали предложение Минсельхоза отсрочить внедрение расширенной ответственности производителей (РОП). Норматив утилизации упаковки должен заработать на все 100% в 2022 году, а не в 2025 году, как предложило Министерство сельского хозяйства РФ.

В Минприроды России назвали главной задачей в рамках мусорной реформы переход к экономике замкнутого цикла, одним из принципов которой является наиболее длительное использование материалов и вещей, а также поиск решений для безотходного использования. РОП вводит обязанность для производителей нести ответственность за продукт на протяжении всего его жизненного цикла, то есть кроме выпуска товара на рынок, участвовать в утилизации отходов от него и упаковки.

«Таким образом это стимулирует компании не только к созданию мощностей для переработки, но и сокращению объемов производства упаковки или внедрению новых, более экологичных подходов к ее созданию. Поэтому Минприроды России считает, что обновленная РОП должна заработать уже в 2022 году», — заявили в пресс-службе Минприроды.

В министерстве напомнили, что сейчас в России перерабатывается только 4,5% твердых коммунальных отходов (ТКО), остальное отправляется на захоронение. Мусорная реформа, которую запустило правительство РФ, направлена на то, чтобы изменить эту ситуацию, решить проблему переполненных свалок, отметили в Минприроды.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов также призвал ввести РОП с 2022 года, а предложения отсрочек назвал экодиссидентством.

«Этот подход надо менять — идеология экодиссидентства должна остаться в прошлом, в развитых странах это уже давно не приемлемо ни обществом, ни властями. Я сторонник введения с 2022 норматива утилизации до 100%, больше нельзя откладывать. Времени для адаптации бизнесу было достаточно — РОП введен в России с 2015 года. Итоги печальны: сборов нет, утилизации нет, прозрачности нет», — сказал Исмаилов.

Аргумент за то, что из-за 100-процентного норматива вырастут цены на товары, не стоит делать предметом спекуляций, указал Исмаилов. И с ним согласился глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, который привел цифры по повышению стоимости.

«Реальная стоимость 100-процентной утилизации не способна существенно увеличить стоимость конечного товара. Возьмем молоко пастеризованное (объем — 930 мл, полимерная упаковка). Повышение цены товара — на 0,15% (действующая розничная цена — 79,9 рублей, при 100% нормативе утилизации — 80,02 рублей)», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Более того, бизнес-ассоциации за счет объединения производителей могут занижать стоимость услуг по утилизации и таким образом экономить на уплате экосбора, сообщил Буцаев. Он добавил, что об этом сектор переработчиков уже неоднократно заявлял как в открытых письмах на премьер-министра Михаила Мишустина, так и через СМИ.

А председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов обратил внимание на то, как ассоциации способствуют фальсификациям данных по утилизации.

«Что касается самостоятельной утилизации товарных групп через ассоциации, которые входят в перечень товаров, подлежащих утилизации, тоже тезис спорный. На протяжении последний трех лет не работает в полной мере такая методика утилизации. Существует фальсификация, подтасовка цифр, предоставляются неполные данные. Здесь вопрос необходимо отложить. На первом этапе реформы необходимо делать все через оператора РОП, как это отражено в концепции и законопроекте», — сказал Неверов.

Поэтому необходимо как можно скорее сформировать прозрачную систему учета, чтобы исключить недобросовестных утилизаторов с рынка, считает глава Российского экологического общества.

«После обобщения правоприменительной практики могут быть корректировки на уровне подзаконных актов, это нормальный процесс. Надо запускаться. Сейчас одна из ключевых совместных с бизнес-объединениями задач — формирование прозрачной системы учета. Нам надо вытеснить из отрасли фиктивных утилизаторов как класс. Экологическое благополучие территорий и качество нашей жизни сегодня приоритет госполитики. Компании-загрязнители должны с этим считаться», — отметил Исмаилов.

Замглавы «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев также выступил против того, чтобы откладывать 100-процентный норматив по утилизации. Отсрочка РОП приведет к коллапсу системы обращения с ТКО из-за переполненности полигонов и растущей нагрузки на население.

«Установление отличающихся по значению нормативов утилизации в отношении различных видов упаковки приводит к нарушению конкуренции между материалами упаковки. При этом установление более низких нормативов утилизации на трудно перерабатываемую упаковку способствует созданию конкурентных преимуществ таких материалов, что противоречит ключевым принципам РОП», — сказал Кондратьев.

По его словам, уплата экосбора выступает в системе РОП как штраф для тех производителей, которые сами не отвечают за утилизацию. Поэтому размер экосбора должен быть больше трат при самостоятельном выполнении обязательств по РОП. В нынешней системе РОП это не происходит. Повышающий коэффициент как раз будет стимулировать производителей и импортеров выполнять нормативы утилизации самостоятельно, причем в отношении как можно большего объема своих отходов.

Ранее Минсельхоз России выступил с позицией пролонгирования сроков реализации РОП. Письмо было направлено на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, написал РБК. В министерстве считают, что норматив по утилизации должен расти постепенно до 2025 года. К такому выводу ведомство пришло после совещания с представителями бизнеса.