Министр Козлов раскрыл ежегодный ущерб от наводнений

Наводнения в России каждый год наносят экономический ущерб в размере 75 миллиардов рублей. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

«К 2024 году <…> мы построим и реконструируем более 380 километров сооружений инженерной защиты. Больше 55% проблемных участков русел рек будут расчищены. Речь идет о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений, которые ежегодно достигают 75 миллиардов рублей», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Козлов отметил, что специалисты ведомства подготовили новый федеральный проект по защите людей от наводнений, но он пока ограничен в финансировании. Больше всего мероприятий в рамках этого проекта пройдут в дальневосточных регионах, где риски наводнений традиционно высоки.

По словам главы Минприроды, в этом году характерный для осенних муссонов паводок пришел на Дальний Восток в июне, уровень воды в реках был катастрофическим. Благодаря реализации федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ» огромного ущерба не было.

Восточный экономический форум проходит в эти дни на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Накануне в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.