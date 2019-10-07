Министр экологии РФ высоко оценил переработку мусора в Подмосковье

Подмосковье успешно реализовывает реформу по переходу на новый экологический стандарт и обращению с твердыми коммунальными отходами. Так оценил работу области министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин во время посещения Центра управления регионом в Красногорске.

Сегодня ему и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой представили работу Центра. Именно в ЦУР оперативно поступают все обращения жителей. В том числе, вопросы об обращении с отходами.

«Сегодня нам удалось показать систему контроля и утилизации мусора. А также просить о поддержке в разных нормативных и практических действиях, которые помогут нам и нашему большому региону чувствовать себя уверенно и соблюсти самые высокие экологические стандарты», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Центре управления регионом, который открылся в Красногорске в прошлом году, Дмитрий Кобылкин побывал впервые. Работа подмосковных властей его впечатлила.

«Просто вижу динамику за последний год. Я вижу — это передовой регион в стране по работе с твердыми коммунальными отходами. Я знаю, какие были проблемы, и как сегодня это все решается. Замечательная команда. То, что мы прошли в области, можно тиражировать на всю страну», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Подмосковье — первый регион в стране, где мусор сортируют в каждом муниципалитете. Более того, в области активно ведется рекультивация мусорных полигонов. В городских округах Кашира, Электросталь и Павловский Посад работы окончены. Еще в шести муниципалитетах — ведутся. В общей сложности до 2024 года рекультивируют 21 полигон. Они вошли в федеральный проект «Чистая страна».