Министр экологии РФ высоко оценил переработку мусора в Подмосковье
Сегодня ему и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой представили работу Центра. Именно в ЦУР оперативно поступают все обращения жителей. В том числе, вопросы об обращении с отходами.
«Сегодня нам удалось показать систему контроля и утилизации мусора. А также просить о поддержке в разных нормативных и практических действиях, которые помогут нам и нашему большому региону чувствовать себя уверенно и соблюсти самые высокие экологические стандарты», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Центре управления регионом, который открылся в Красногорске в прошлом году, Дмитрий Кобылкин побывал впервые. Работа подмосковных властей его впечатлила.
«Просто вижу динамику за последний год. Я вижу — это передовой регион в стране по работе с твердыми коммунальными отходами. Я знаю, какие были проблемы, и как сегодня это все решается. Замечательная команда. То, что мы прошли в области, можно тиражировать на всю страну», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
Подмосковье — первый регион в стране, где мусор сортируют в каждом муниципалитете. Более того, в области активно ведется рекультивация мусорных полигонов. В городских округах Кашира, Электросталь и Павловский Посад работы окончены. Еще в шести муниципалитетах — ведутся. В общей сложности до 2024 года рекультивируют 21 полигон. Они вошли в федеральный проект «Чистая страна».