Минералке в стекле предсказали подорожание

Минеральная вода в стеклянных бутылках может подорожать на треть. Такая опасность существует из-за того, что производителей могут попросить отвечать за утилизацию тар.

Речь идет о новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), ее хотят создать до конца года. Предложение принадлежит Лиге переработчиков макулатуры. На эту тему дискутируют в правительстве РФ. Об этом написала газета «Известия».

Если за утилизацию будут отвечать изготовители бутылок, то цена самих емкостей увеличится и повлияет на цену продукта. Такое мнение высказали в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

Организация уже поделилась своими расчетами и опасениями с кабмином. Президент СПБН Максим Новиков отметил, что Лиге переработчиков будет труднее собирать тары у всех партнеров и отправлять на переработку. В итоге компаниям-производителям самим придется платить за сбор. Это отразится на цене упаковки.

«Перенос ответственности с товаропроизводителей на изготовителей упаковки однозначно увеличит конечную стоимость готового продукта», — считает исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.

По ее словам, если перенести ответственность на производителей стеклянной тары, то цена увеличится на 15–30% в зависимости от вида бутылки. Больше всего это отразится на игристых винах.

Исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев объяснил, что перенос ответственности на производителей решит проблему администрирования. На рынке около 50–60 изготовителей стеклянной тары, а производителей напитков — тысячи. В пресс-службах Минприроды и Росприроднадзора комментариев по данной теме не дали.

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