Минэкономразвития рассказало, как хочет сократить выбросы парниковых газов

В России придумали, как сократить выбросы парниковых газов. У Минэкономразвития есть стратегия долгосрочного развития страны до 20502 года, где описаны четыре возможных сценария.

Документ подготовили в рамках развития Парижского соглашения по климату, сообщил сайт РБК. Москва ратифицировала его в сентябре 2019 года. Речь в соглашении идет об удержании роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов.

Российские специалисты описали несколько сценариев, по которым может развиваться климатическое регулирование в стране — базовый, интенсивный, инерционный и сценарий без мер господдержки. Остановиться пока что предлагают на базовом. В Минэкономразвития считают, что упор нужно сделать на повышение энергоэффективности экономики и сохранение лесов.

Базовый сценарий предполагает, что к 2050 году Россия снизит выбросы парниковых газов на 36% от уровня 1990-го. Для этого ведомство предложило повсеместно внедрять энергосберегающие технологии — в энергетике, промышленности, на транспорте и зданиях.

Поможет рекультивация крупнейших полигонов и наращивание объемов переработки отходов. Речь в сценарии также идет об утилизации метана, стимулировании производства и использования энергоэффективной продукции.

В Минэкономразвития заметили, что необходимо тщательно охранять леса от пожаров и вредителей, а сплошные рубки — сократить. В национальный кадастр могут включить леса, выросшие на заброшенных сельскохозяйственных землях. Сейчас землевладельцам приходится их уничтожать.

Директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин заявил, что базовый сценарий будет логичен примерно до 2030 года. Потом страну вынудят перейти на интенсивный. Лучше, если это произойдет раньше.

Такой вариант развития событий предполагает, что выбросы в РФ к 2030 году снизят на 36%. К 2050-му они должны сократиться на 48%, а к 2100 страна придет к нулевым нетто-выбросам парниковых газов.

Дополнительные меры при интенсивном сценарии включают в себя ценовое регулирование выбросов парниковых газов, создание национальной системы маркировки углеродоемких товаров, расширение ответственности производителей, запрет сплошных рубок леса и другие шаги.

Сколько именно будет стоить реализация стратегии до 2050 года, в Минэкономразвития уточнять не стали. Косвенно относящиеся к снижению выбросов меры, которые предпримут в 2019–2020 годах, ведомство оценило в 4,3 триллиона рублей.