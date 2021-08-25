Минэкономики РФ предложило способ снизить выбросы в атмосферу и обогнать ЕС

В Министерстве экономического развития сообщили, что Россия сможет обогнать Евросоюз, если ей удастся снизить объем чистых выбросов парниковых газов до 1,19 миллиарда тонн к 2050 году. Документ обновленной стратегии уже подготовлен ведомством. Об этом сообщил Life.

«Сейчас у нас четыре сценария: инерционный, базовый, интенсивный, агрессивный. Анализируем — при каких предпосылках (международных, наших) сможем достичь углеродной нейтральности, насколько учитывается роль поглощения», — заявил глава министерства Максим Решетников.

Самым большим эффектом, помимо уменьшения выбросов при производстве электроэнергии, утечках и испарении нефти, газа и угля, а также при сжигании топлива населением, станет увеличение поглощения парниковых газов при землепользовании и в лесном хозяйстве.

По словам Решетникова, в России активно будет развиваться электротранспорт, при этом учитываться климат, существующие технологии и протяженность страны. В стране уже есть одна дорожная карта по водороду, другая — по развитию электротранспорта, отметил министр.